Moldova politsei: hääletamise eest maksti vähemalt 400 inimesele

Politsei peainspektsiooni juhi Viorel Cernăuțeanu sõnul on rahvusvaheliste sanktsioonide all olevast Venemaa Sberbanki pangast kantud raha Moldovas asuvatele kontodele. Kahtlusalused on seotud Moldovas korruptsioonis süüdi mõistetud poliitiku ja ärimehe Ilan Shoriga, kes viibib praegu Moskvas.

Pühapäeval toetasid moldovlased napi häälteenamusega (50,32%) EL-iga liitumist ja selle eesmärgi lisamist riigi põhiseadusesse. President Sandu ütles valimisööl peetud pressikonverentsil, et tegemist on „ebaausa lahinguga“. Moldova ametivõimud kahtlustavad, et kuni veerandit valijaid mõjutati Vene raha abil. Sandu sõnul on tema valitsusel selged tõendid, et osteti umbes 300 000 häält.