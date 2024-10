Poola ei välista Venemaa suursaadiku välja saatmist

Minister märkis, et olukorra jätkudes pole välistatud Venemaa suursaadiku Poolast välja saatmine. Ta lisas, et sellele sammule järgneks ootuspäraselt, et Venemaa saadab välja ka Poola suursaadiku.

Sikorski sõnul on Poola juba piiranud Vene diplomaatide liikumist, et „neil oleks raskem läbi viia diplomaadi staatusega kokkusobimatuid tegusid“.

Teisipäeval ütles Poola välisminister, et et Venemaa konsulaat Poznańis suletakse ja selle töötajaid hakatakse käsitlema ebasoovitavatena. „Välisministrina on mul andmeid selle kohta, et Venemaa püüdis Poolas ja teistes liitlasriikides läbi viia sabotaažiakte,“ ütles Sikorski, lisades, et sel põhjusel otsustati ka tegevusluba tühistada. Poznańi konsulaadis töötas kümmekond tehnilist töötajat ja diplomaati, kes peavad Poolast viivitamatult lahkuma.