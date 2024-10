Donald Trump esitas Suurbritannia leiboristide vastu kaebuse Kamala Harrise abistamise eest

Eelmisel nädalal avaldas Tööpartei töötaja platvormil LinkedIn, et umbes sada parteiametnikku reisivad üle ookeani eesmärgiga aidata USA demokraatidel valimiste eel kampaaniat teha, kirjutab Politico.

Trumpi kampaania esitas aga föderaalsele valimiskomisjonile ametliku kaebuse, milles seadis need summad kahtluse alla ja väitis, et LinkedIni postitus viitab sellele, et leiboristid võivad aktivistide kulutusi väiksemaks kärpida.