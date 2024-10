USA lubas peagi avalikustada uued Venemaa-vastased sanktsioonid

Sanktsioonide eesmärk on piirata Venemaa sõjalisi pingutusi Ukrainas, vahendab Reuters. Sanktsioonide sihiks on teisejärgulised üksused riikides, mis varustavad Venemaad sõjapidamiseks vajalike esemetega, sõnas Yellen teisipäeval Washingtonis toimunud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga iga-aastasel kohtumisel.

„Me avalikustame uued tugevad sanktsioonid, mis on suunatud neile, kes toetavad Kremli sõjamasinat, sealhulgas kolmandate riikide vahendajatele, kes varustavad Venemaad tema sõjaväe jaoks kriitilise sisendiga,“ ütles Yellen.

Veel ütles ta, et USA riigikassa töötab väsimatult selle nimel, et Ukrainat saaks külmutatud Venemaa suveräänsete varadega abistada.

New York Timesi järgi on USA ja Euroopa lähedal plaanile anda Ukrainale aasta lõpuks 50 miljardi dollari suurune laen, mille tagatiseks oleks Venemaa külmutatud keskpanga vara. Laen võidakse välja kuulutada sel nädalal.

Yelleni kinnitusel on kõik olulised probleemid on lahendatud ja USA panustab 50 miljardi dollari suurusesse laenu 20 miljardit dollarit. „See on viis panna Venemaa Ukrainale tekitatud kahjude eest maksma,“ ütles ta pressikonverentsil.