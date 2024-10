Venemaa sekkub taas USA valimistesse. Walzi kohta levitatakse ränka valet

Venemaalt pärit rühmitused lõid ja aitasid levitada Walzi pihta suunatud desinformatsiooni, ütles Associated Pressile USA luure kõrge ametnik. Ametniku sõnul sisaldas materjal alusetuid süüdistusi Walzi õpetajatöö kohta ning analüütikud tuvastasid mitmeid vihjeid, mis seostasid selle sisu Venemaa desinformatsioonioperatsioonidega.

Nimelt hakkas hiljuti veebis ringlema video, milles end Walzi endiseks õpilaseks nimetav mees süüdistas kandidaati aastaid tagasi toimunud seksuaalses väärkohtlemises. Mitmed desinformatsiooniga tegelevad ettevõtted ja teadlased on tuvastanud, et tegemist on valeinfoga ning videos esinev mees pole see, kelleks end nimetab. Ka Associated Press võttis ühendust mehe endise tööandjaga, kelle identiteeti videos kasutati. Tema tööandja Viktor Yeliohin kinnitas, et videol näidatud mees oli petis.

Mõned teadlased on ka väitnud, et video võib sisaldada tõendeid selle kohta, et see loodi tehisintellekti abil, kuid föderaalametnikud ei teinud sama järeldust, öeldes vaid, et video sisaldas mitmeid manipuleerimise viiteid.

Walzi pihta suunatud desinformatsioon on osa laiemast Venemaa desinformatsioonist, mille eesmärk on õõnestada asepresident Kamala Harrise kampaaniat. Ametnike sõnul on Venemaa levitanud ka desinformatsiooni, mille eesmärk on valimiste eel õhutada erimeelsusi ja lõhestumist ning mis võib valimispäeva järel püüda õhutada vägivaldseid proteste.

Näiteks eelmisel kuul tuvastasid Microsofti analüütikud video, milles väideti alusetult, et 13 aastat põhjustas Harris avarii ja põgenes sündmuskohalt, jättes ühe naise halvatuks. Analüütikute sõnul oli tegemist Venemaa desinformatsiooniga.