FOTOD | Tartus löödi eile mitmel autol esiklaas sisse ja varastati autoaku

Politsei sai teate eile hommikul, et Tartus Anne tänaval on lõhutud autoaken ning kapoti alt varastatud sõiduki aku. Ka teatati veel politseile, et lähistel, Põhja puiesteel maja ees seisnud auto esiklaasi on lõhutud. „Seal praegu teadaolevalt midagi ei varastatud,“ ütles Tartu piirkonnavanem Siim Linnard.