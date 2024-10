Sel nädalal Venemaal Kaasanis toimuva kolmepäevase BRICS-i tippkohtumise eesmärk on näidata, et lääneliitlased on Ukrainas täiemahulist sõda alustanud Venemaa isoleerimises läbi kukkunud. Samuti on üks tippkohtumise peamisi eesmärke kiirendada dollaritehingute arvu vähendamist ja nõrgestada sellega USA võimet kasutada sanktsioone oma poliitilise tahte kehtestamiseks, kirjutab The Guardian.