Erakondade reitingud: sotside toetus on pärast järsku langust taastuma hakanud

Üldiselt on erakondade toetusprotsendid püsinud viimastel nädalatel küllaltki stabiilsed. Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates septembri algusest olnud 28-29 protsendi vahel ning teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on alates augusti lõpust püsinud napilt allpool 20 protsendi piiri. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes on pärast septembris toimunud järsku langust oma toetust mõnevõrra suutnud taastada, viimase nelja nädalaga on sotside toetus tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra.