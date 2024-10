India Modi kohtus Venemaal Putiniga: Ukraina konflikt tuleks rahumeelselt lõpetada

Putin tänas Modit Venemaa linna Kaasani külastamise kutse vastuvõtmise eest. Ta lisas, et Venemaa ja India vahel on „privilegeeritud strateegiline partnerlus“. Modi tänas Putinit „tugeva sõpruse eest“, kiitis kasvavat koostööd ja BRICS-i riikide arengut. Samuti ütles Modi, et India arvates tuleks Ukraina konflikt rahumeelselt lõpetada.

„Me oleme olnud pidevas kontaktis Venemaa ja Ukraina vahelise käimasoleva konflikti teemal,“ ütles Modi. „Me usume, et probleemid tuleks lahendada ainult rahumeelsete vahenditega.“

„Me toetame täielikult rahu ja stabiilsuse varajast taastamist. Kõik meie jõupingutused seavad esikohale inimkonna. India on valmis edaspidigi pakkuma kogu võimalikku tuge,“ sõnas Modi.

BRICS-i riikide ajakirjanike küsimusele rahuväljavaadete kohta vastas Putin, et Moskva ei vaheta ära nelja Ida-Ukraina piirkonda, mis tema sõnul on nüüd Venemaa osa. Samuti ütles ta, et Moskva soovib, et Euroopas arvestataks tema pikaajalisi julgeolekuhuve.

Kaks Vene allikat ütlesid Reutersile, et kuigi Moskvas räägitakse üha enam võimalikust relvarahulepingust, siis pole veel mingeid konkreetseid plaane. Venemaa kontrollib hetkel umbes viiendikku Ukrainast, sealhulgas Krimmi poolsaar, mille Venemaa hõivas 2014. aastal.

Putin ütles, et lääs on nüüdseks aru saanud, et Venemaa võidab, kuid ta on avatud kõnelustele, mis põhinevad 2022. aasta aprillis Istanbulis sõlmitud relvarahulepingu kokkulepetel.