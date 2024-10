Saksamaal tuvastati esimene ahvirõugete uue variandi juhtum riigis

Juhtum avastati Kölnis ja patsient on 33-aastane mees, kes isoleeriti pärast tema haiglasse ravile võtmist 12. oktoobril, teatas Saksamaa läänepoolse liidumaa Nordrhein-Westfaleni tervishoiuministeerium.

Üksikasjalike testide tulemused näitasid 18. oktoobril, et patsiendil on ahvirõugete Clade 1b variant. Tegemist on viiruse uue tüvega, mille tõttu kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon augustis välja ülemaailmse tervisehädaolukorra.