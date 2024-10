Häirekeskus sai tol laupäeva õhtul kella 17 ajal äreva teate, et Kiia külas põleb kahekorruseline elumaja. Teataja märkis, et maja aknad on seestpoolt mustaks värvunud ja katusest on suits väljas. Sündmusele reageerisid kiiresti nii Keila kui ka Nõmme päästekomandod ühes Hüüru ja Tabasalu vabatahtlikega.