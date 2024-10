Zelenskõi: Ainult USA roheline tuli NATO kutsele mõjutaks Saksamaa vastumeelsust

Zelenskõi ütles esmaspäeval, et Venemaa vaatab tõenäoliselt ka USA valimisjärgset stsenaariumi, et hinnata rahukõneluste võimalust Ukrainaga. Zelenskõi hinnangul jõutaks sõja „kuuma faasi“ lõppu, kuid suudetakse jõuda relvarahukokkuleppeni energiainfrastruktuuri ja Musta mere laevateede vastu suunatud rünnakute osas.

Samuti rääkis Zelenskõi oma võiduplaani NATO-ga ühinemise kutse osast. Tema sõnul on Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Itaalia näidanud üles toetuse märke, kuid ta möönis, et Saksamaal on siiski kahtlusi.

„Saksa pool on skeptiline meie NATO liikmesuse suhtes - see on fakt. Ma usun, et nende hoiak on leebem kui varem - ka see on fakt. Aga kui asi puudutab kutset, millest ma praegu räägin, siis nad kardavad Venemaa reaktsiooni,“ ütles ta.

Ta rääkis, et usub, et Saksamaa positsiooni mõjutaks suurem liit Ukraina toetamisel, sealjuures kindel roheline tuli USA-lt. Paljud olulised küsimused sõltuvad pärast pingelist valimisperioodi langetatud otsustest, ütles president.

„Pärast valimisi loodame USA positiivsemat reaktsiooni - mitte presidendi vahetuse tõttu, vaid seetõttu, et USA tähelepanu on praegu suunatud valimistele ja ma usun, et igasugused USA teravad avaldused võivad täna olla ebasobivad või riskantsed. Ma arvan, et nad ei taha asjatuid riske,“ ütles ta.