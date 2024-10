Ennustus: toolile pääseb taas mees ja USA jääb naispresidendita

Tänavused USA presidendivalimised on juba pikalt enne valimispäeva pakkunud ohtralt ootamatuid keerdkäike. Kui esiti paistis korduvat 2020. aastal nähtud Joe Bideni ja Donald Trumpi duell, siis juulis loobus praeguseks 81-aastane valitsev president Biden kandideerimast, andes oma toetuse erakonnakaaslasele ja praegusele USA asepresidendile Harrisele.

Vastuolulisele ja eri skandaalidesse mässitud Trumpile tehti juulis Pennsylvanias kampaaniaüritusel atentaat, ent ta pääses vaid kõrvavigastusega. Rünnakul oli arvatust väiksem mõju populaarsusküsitluste tulemustele, kuivõrd Harrise ja Trumpi toetus paistavad olema üsna sarnased.

Eestis tegutseva kihlveokontori Epicbeti analüütike hinnangul on Trumpi valimisvõit tõenäolisem. Epicbet hindab Trumpi presidendiks saamist umbkaudu 60-protsendise (koefitsient on 1.60) ja Harrise triumfi ligi 40-protsendise tõenäosega (tema koefitsient on 2.45, mis tooks edu korral panustajale raha tagasi 2,45-kordselt).

Seejuures peab Epicbet Harrise rahvahääletuse võidu tõenäosuseks koguni 71 protsenti. USA valimistel ei loe aga mitte rahvahääletuse kogusaak, vaid igas osariigis (välja arvatud Maine’is ja Nebraskal) enim hääli saanud kandidaat saab selle osariigi kõikide valijameeste hääled. Valijameeste arv on paika pandud 2020. aasta rahvaloenduse tulemustega ja varieerub osariigiti kolmest kuni 54-ni. Valimiskogus on kokku 538 liiget, kellest minimaalselt 270 häält on vaja valimisvõiduks.

Tulenevalt valimissüsteemist on alati teatud hulk kaalukeeleosariike, kus arvestatav võiduvõimalus on nii Demokraatliku kui Vabariikliku Partei kandidaadil. Üldjuhul määravadki just need presidendiks saaja, sest üleriiklikult on mitmetes osariikides ajalooliselt välja kujunenud emma-kumma kindel toetajaskond.

Nii peab Epicbet näiteks Arizonas Trumpi ülisuureks soosikuks (tema koefitsient on 1.38 Harrise 3.10 vastu), samas kui Michiganis hindab Epicbet mõlema šansse võrdseks (koefitsient 1.91).