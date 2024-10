Šveits teatas plaanist sulgeda varjupaigataotlejate keskuseid

Šveits on ehitanud majutuskohti põgenikele alates 2022. aastast. Üle kogu riigi on rajatud 36 varjupaigataotlejate keskust.

Rändeasjade riigisekretariaat ütles, et praeguse seisuga on hõivatud veidi üle poole olemasolevatest kohtadest. Samuti öeldi, et erinevalt eelmistest aastatest ei ole uute varjupaigataotlejate arv kasvanud suvel ega sügisel. Augustis oli taotlusi 23% vähem kui aasta varem ja septembris oli taotlusi 40% vähem.