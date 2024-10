INTERVJUU | Toomas Kruusimägi: nõukogude liikmete arvu kasvatamine ja tasude suurendamine uuele linnavõimule plusspunkte ei toonud

Aastakümneid tagasi oli Tallinna linnavolikogu esimees põhimõtteliselt kolmas inimene riigis, keda teati. Nüüd tuleb juba aastaid kõvasti pingutada, et volikogu esimehe nimi meenuks. Kas volikogu esimees [esimehed] ei ole piisavalt tööd teinud?

Arvan, et ongi juhtunud see, mida ei oleks tohtinud juhtuda. Volikogu esimehe ja volikogu roll oli ainuvõimu [keskerakondlik linnavõim] käes kummitempli staatuses. Mis iganes linnavalitsusest ei tulnud, koputati ära. Linnapea oli olulisem kui volikogu esimees ja seda nii ka välja mängiti. Ja kui nii sai Tallinnas ilma konkurentsita toimetada, siis oligi loogiline, et volikogu ei teatud.