VIDEO | Tallinn koristab tänavu kõnniteedelt rohkem lund. Abilinnapea: praegu ei saa öelda, et võtame kõik linna kõnniteed juba tuleval talvel ette

Tema sõnul leidis linnavalitsus, et piiratud eelarve juures on otstarbekam ehk säästlikum ja mõistlikum suunata täiendav lumekoristuse maht enim kasutatavate linnaosade kõnniteedele, milleks on Põhja-Tallinn ja Kesklinn. „Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas elab, töötab ja liigub väga palju inimesi. Need linnaosad oma kitsaste käänuliste kõnniteedega on saanud vähem tähelepanu lumekoristusel kui teised,“ sõnas ta.