VIDEO | Ukraina parlamendi esimees riigikogus: me ei saa muuta geograafiat, aga saame koos tulevikus ajalugu muuta

Stefantšuk tõi oma kõnes esile ka Eesti võime olla eestvedaja ja juht ning märkis, et Eesti eestvedamist on vaja, et tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Samuti nimetas ta oluliseks eestvedamist julgeolekugarantiide andmisel ning ütles, et Eesti eestvedamiseta pole võimalik ette kujutada ka Ukraina ülesehitamist.

Stefantšuk rõhutas parlamendi ees, et me ei saa muuta geograafiat. „Kuid olen veendunud, et te nõustute, et koos me saame tulevikus ajalugu muuta. Me võime teha nii, et mitte kunagi enam ei Ukraina ega Eesti ega mis tahes muu demokraatlik riik ei jääks sellises võitluses üksi,“ lausus ta. „Meie soontes voolab vabadus ja vankumatu pürgimine vabaduse poole. Just selle tõttu peame hoidma kokku võitluses türannia vastu, mis tungib meie vabaduse, demokraatia ja euroopalike väärtuste kallale. Ja me kindlasti võidame! Üheskoos me võidame!“ lõpetas ta.