Võhma nelik mõisteti inimröövis süüdi. Nad peksid kannatanu oimetuks ja sidusid ta koormarihmaga jalgupidi auto taha

Delfi kirjutas juhtumist ka nädal pärast intsidenti. Abiprokurör Ingmar Laas sai toona öelda nii palju, et ohver oli 41-aastane mees, kes oli möödunud laupäeva õhtul teel sõpru külastama. „Ta nägi trepikoja ukse ees talle tuttavaid meesterahvaid, kes tulid talle kallale, panid vastu tema tahtmist sõiduauto tagumisele istmele ning toimetasid ta rabajärve juurde,“ rääkis Laas toona. „Tahan rõhutada, et nii jõhker vägivalla kasutamine on Eestis pigem harukordne,“ lisas ta.