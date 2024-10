VIDEO | Venemaa toetatud Sudaani võitlejad hävitasid transpordilennuki koos Vene pilootidega

Vene saatkond Sudaanis ütles, et tegeleb teadete uurimisega ja intsidendi asjaolude väljaselgitamisega. Saatkond märkis, et uurimist raskendab Darfuris toimuv sõjategevus.

Lennuõnnetusi jälgiva võrgustiku Aviation Safety Network teatel hävis lennuk Il-76T, mis oli firma New Way Cargo hallata. Lennuk asus teele Araabia Ühendemiraatidest ja pidi maanduma Sudaani naaberriigi Tšaadi Am Djarassi lennuväljal.

Portaal Sudan War Monitor vahendab, et lennuk tulistati alla kell 4 hommikul ja RSF-i võitlejad pidasid seda Sudaani õhujõudude pommituslennukiks. Väljaanne lisab, et tõenäoliselt osales lennuk AÜE kaudu toimuvates relvatarnetes, mis oli mõeldud just mässuliste varustamiseks. Ühe hukkunu juurest leiti dokument, mis viitas, et ta töötab AÜE firmas Airline Transport Incorporation FZC, teine kandis kaasas Vene passi. Veel üks lennuki juurest leitud dokument pärineb Kõrgõzstani Manassi lennujaamast.