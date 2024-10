KUULA | Tervisekassa podcast: lasteaed ja viirused

Saatekülalised selgitavad, et lapsed on kõige rohkem haiged oma esimesel ja teisel lasteaia-aastal, kuna puutuvad kokku väga paljude võõraste pisikutega. Ent viiruste läbipõdemine on tavapärane osa lapse elust, kelle immuunsus ongi veel nõrk ja alles kohaneb siinsete viirustega toime tulema. Oluline on tähele panna, et enamik haigusi nakkab juba enne sümptomite ilmnemist, seetõttu on lasteaedades palju nakkust kandvaid lapsi juba enne, kui esimene haige laps leitakse.