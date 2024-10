ITL kiitis heaks justiits- ja digiministri Liisa Pakosta visiidi Kanadasse

Pakosta teatas augustis valitsuse pressikonverentsil, et Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit (ITL) hakkab „valideerima“ välisreise ja andma soovitusi äridelegatsioonide kohta. Ta lisas, et ITL ei hakka tema reise korraldama.

Veel ütles Pakosta toona, et justiits- ja digiministril on oma roll täita, et aidata Eesti ettevõtteid ka eksportimisel.