Albaanias peeti korruptsioonikahtluse tõttu kinni endine president

Metat kahtlustatakse korruptsioonis, rahapesus ja deklaratsioonides oma vara varjamises. Samuti esitati kahtlus veel kolmele inimesele, sealhulgas tema eksabikaasale Monika Kryemadhile, kes on parlamendiliige ja endine Vabaduspartei juht. Uurijate sõnul eelnes vahistamisele viis aastat kestnud uurimine, mis tähendab, et Meta oli suurema osa ametiajast kahtluse all.

Väidetavalt omastas Meta USA-s lobitööd tehes 460 000 dollarit ning jättis selle deklareerimata. Samuti kahtlustatakse teda illegaalselt soetatud vahenditega kinnisvara ostmises.

Meta süüd ei tunnista ning ütles pressiesindaja vahendusel, et uurimine on politiseeritud. Teine pressiesindaja ütles, et korruptsioonivastane agentuur SPAK tegeleb opositsiooni kõrvaldamisega. „Kahe opositsiooniliidri poliitiline vahistamine tähendab sõjakuulutust,“ ütles pressiesindaja Tedi Blushi.

Ekspresident on süüdistanud peaminister Edi Rama valitsust samuti korruptsioonis ja võimu autoritaarses koondamises. Endine suursaadik EL-i juures Romana Vlahutin nimetas uurimist aga positiivseks märgiks, et Albaania on hakanud korruptsioonivastast võitlust tõsiselt võtma ja keegi ei ole seadusest kõrgemal.