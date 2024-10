Keskerakond: riigikogu liige saagu palka reaalse töö eest

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles, et riigi keeruline rahanduslik olukord nõuab solidaarsust ja panust kõigilt ühiskonnagruppidelt ning õiglustunde ja ühiskonna suurema sidususe tagamiseks on vajalik muuta ka riigikogu liikmete töötasu ja kuluhüvitiste arvestamise korda.

„Kehtiva seaduse raames ei sõltu saadiku töötasu vähimalgi määral sellest, kas komisjonide ning täiskogu töös osaletakse, sõna võetakse või hääletatakse,“ lausus Laats. „Teoreetiliselt on koguni võimalik olukord, kus parlamendiliige ei osale üldse parlamendi töös, kuid puudub alus tema töötasu vähendamiseks või peatamiseks. Nüüd on käes aeg, et rahva esindamist parlamendis hakataks hoolsamalt jälgima ja vastavalt sellele ka tasu maksma.“