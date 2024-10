Justiitsministeerium arutab vanglakohtade väljarentimist Hollandi ja Rootsiga

Pakosta vastas esmaspäeval EKRE fraktsiooni esitatud arupärimisele vanglakohtade väljarentimise kohta. Arupärijad soovisid täpsemalt teada valitsusele esitatud ettepanekust hakata Eesti vabu vanglakohti teistele riikidele välja rentima.

Justiitsminister kinnitas, et läbirääkimisi ei ole alustatud mitte ühegi riigiga, sealhulgas ka mitte Ühendkuningriigiga. „26. septembril toimus valitsuse kabineti nõupidamine, kus anti justiitsministeeriumile luba pidada eelkonsultatsioone erinevate riikidega eesmärgiga selgitada välja rendivõimaluse detailsemad asjaolud, detailsemalt võimalik tasuvus ja detailsemalt riigipõhiselt võimalik mõju Eesti majandusele ja julgeolekule,“ ütles Pakosta.

Ta lisas, et need eelkonsultatsioonid ei tähenda mitte kuidagi projekti realiseerumist, vaid kinnitavad seda, et valitsus uurib praegu projekti käivitamise võimalusi ja seda, mida see konkreetsemalt kaasa tooks.

„Meie seisukoht on see, et mitte ükski välisriigist tulnud kinnipeetav, juhul kui välisriigist kinnipeetavaid me hakkame üldse vastu võtma, ei vabane Eestisse,“ kinnitas Pakosta.

Minister selgitas, et praegusel hetkel on peetud eelkonsultatsioone Hollandi ja Rootsiga. „Eelkonsultatsioonid on välja näinud niimoodi, et ametnike tasemel on toimunud üksikasjade täpsustamine, mida üldse võiks silmas pidada. Hollandi puhul me omandame ka kogemusi sellest, et Holland ise on vanglakohti välja rentinud ja mida see on kaasa toonud ja kuidas nad on seda korraldanud,“ ütles Pakosta.