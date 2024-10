Ränderünde vastu võitlemiseks luuakse tuhandepealine kriisireserv. Läänemets: kolme aasta kohta on see ikka päris suur töö

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et kriisireservi loomist PPA juurde on planeeritud päris pikalt. „Ta on reservväelaste baasil moodustatud. Me selle aasta kevadel leppisime kaitseliidu ja kaitseväega kokku, et me teeme esimese katsetuse. Me selle katsetuse sügise alguses tegime, kus kaitsevägi kutsus reservõppekogunemisele ühe rühma jagu reservväelasi, kes anti politsei- ja piirivalveameti kätte üle, kes said väljaõppe kõigepealt ja siis ka osalesid erinevates ränderünnet ja selle tagasitõrjumist matkivates harjutustes ja õppustes.“