28 riigikogu liiget algatasid Vene kodanike hääleõiguse küsimuses põhiseaduse muutmise

„Vene kodanike hääleõiguse kaotamisele on oma toetust näidanud neli riigikogu fraktsiooni kuuest, kes esindavad parlamendi koosseisu selget enamust. Kuid ainuüksi sõnadest ei piisa. Kohalike valimisteni on jäänud vähem kui aasta ja vaja on kiiret tegutsemist,“ ütles Seeder.