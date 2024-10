USA presidendivalimisteni 5. novembril on aega täpselt kaks nädalat, favoriiti ei ole ning kindel on ainult üks: kõik sõltub taas ainult sellest, kummal parteil õnnestub neis oma valijad paremini esile tuua. Rahvas on jagunenud kaheks pooluseks, enamik inimesi on otsuse ammu teinud ning osariike, kus tulemus pole ette teada, on kokku vaid seitse. Seetõttu veedavad ekspresident Donald Trump ja asepresident Kamala Harris kampaania lõpu just nendes paikades. Valimissüsteemi eripärade tõttu võib juhtuda, et tulemuse otsustab paarkümmend tuhat valijat ühesainsas osariigis.