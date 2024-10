FOTOD | Esmakordselt Eestis: ajaloolises Manufaktuuri Vabrikus saad oma kodu planeeringu ise teha!

Ajalooline Balti Puuvillavabriku hoone, mille lugu ulatub enam kui 120 aasta taha, saab lähiaastail täiesti uue ilme. Erinevalt tavalistest elamuprojektidest pakub Vabrik erakordset paindlikkust – see pole lihtsalt tavaline kortermaja, siin on igaühel võimalus kujundada ja planeerida oma kodu vastavalt isiklikele eelistustele ning vajadustele.

Siin ei ole tüüplahendusi ega valmis planeeringuid, mis dikteeriksid, milline peaks tulevane kodu välja nägema. Vastupidi: iga korter saab olema ainulaadne ja omanäoline, peegeldades selle omaniku isiklikku maitset ja stiili. Vabrikus saadki päriselt ellu viia oma unistuste kodu.

Kas tahad korterit läbi kahe korruse? Unistad isiklikust talveaiast või avarast lodžast, kus hommikukohvi nautida? Siin on see võimalik. Sinu kodu on just nii avar, valgusküllane ja mitmekülgne, kui ise soovid. Vabrikuhoone nelja meetri kõrgused laed annavad igale kodule luksusliku ruumi- ja avarustunde, samas kui ajaloolised kaaraknad ning kiviseinad loovad kodu isikupära, mida tavapäraselt uutes hoonetes ei leidu.

Manufaktuuri Vabrikus harmoneeruvad ajaloopärand ja nüüdisaegsed lahendused. Hoone väline ilme ja ajastu detailid – nagu lummavad kaaraknad ja punasest tellisest ning paekivist seinad – säilitatakse ja renoveeritakse, et hoida hoone unikaalset iseloomu. Kuid lisaks sellele on projektis kasutatud kõige uuemaid rohetehnoloogiaid, mis teevad Vabrikust kestliku ja kvaliteetse elukeskkonna.

Rohetehnoloogiad ja kestlik eluviis

Pärast renoveerimist saab vabrikuhoonest A-energiaklassiga hoone, mida köetakse ja jahutatakse maaküttega. See tagab madalad küttekulud ja mõnusa sisekliima aasta ringi. Lisaks on hoonel soojustagastusega sundventilatsioon, mis tagab värske õhu liikumise igas korteris. Kõikides kodudes on olemas ka jahutus, et ka kuumadel suvepäevadel oleks toas mõnus olla.