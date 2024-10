VIDEO | Uus torge Harrise pihta: Donald Trump mängis McDonald’sis friikartulikokka

Kampaania eesmärk oli rünnata demokraatide kandidaati Kamala Harrist, kes rõhutab oma keskklassi päritolu ja on mitmel kampaaniaüritusel rääkinud, et töötas ülikooliõpingute ajal McDonald’sis. Ta on kirjeldanud, et tegemist oli raske ja kurnava tööga. „Osalt räägin McDonald’sis töötamisest, sest meie riigis on inimesi, kes töötavad McDonald’sis ja kes püüavad peret ülal pidada. Mina töötasin seal tudengina,“ rääkis Harris.