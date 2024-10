Ema tapmises õigeks mõistetud, kuid varguste eest karistatud naine võib vanglast vabaneda enne tähtaega

Ametlikult saaks Sadel karistuse kantud 18. jaanuaril 2026, kuid ta on taotlenud kohtult ennetähtaegset vabastamist ja esitanud kohtule tõendeid, et on osalenud sotsiaalprogrammides ja omandanud vanglas uusi oskusi. Näiteks on ta läbinud tõstukijuhi koolituse ja õppinud eesti keelt, sooritades teisel katsel B1-taseme keeleeksami.