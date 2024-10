Suri Erdoğani kauaaegne rivaal Fethullah Gülen

Gülenit on nimetatud Türgi suuruselt teiseks meheks. Ta oli suure islamikogukonna Güleni liikumise vaimne juht. Kogukonnal on millel on järgijaid Türgis ja mujal maailmas. Ta sai tuntuks salliva islami propageerijana, mis rõhutas altruismi, tagasihoidlikkust ja rasket tööd.