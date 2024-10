Reuters: USA saadik peab Liibanoni ametnikega relvarahukõnelusi

Väidetavalt on Iisrael andnud USA-le dokumendi, mis sisaldab tingimusi diplomaatilise lahenduse leidmiseks Liibanoni sõja lõpetamiseks, teatas Axios pühapäeval, viidates kahele USA ametnikule ja kahele Iisraeli ametnikule. Iisrael on nõudnud, et tema vägedel lubataks „aktiivses jõustamises“ osaleda, mis tagaks, et Hezbollah ei relvastaks ega ehitaks uuesti üles oma sõjalist infrastruktuuri. Veel tahab Iisrael, et tema õhujõududel oleks Liibanoni õhuruumis tegutsemisvabadus.