Elon Musk jagab valimispäevani kaalukeeleosariikides miljoneid. Kas see on seaduslik?

Võitja valitakse juhuslikult nende seast, kes registreerivad end Muski loodud kampaaniarühmituse America PAC kaudu, mille eesmärk on toetada vabariiklast Donald Trumpi, vahendab BBC. Esimesed kaks võitjat selgusid juba möödunud nädalavahetusel. Esimene auhind läks Pennsylvania osariiki.

Pennsylvania demokraadist kuberner Josh Shapiro nimetas Muski strateegiat sügavalt muret tekitavaks. Shapiro ütles NBC Newsi saatele „Meet the Press“, et potentsiaalseid makseid peaksid vaatama õiguskaitseorganid.

Ka valimisekspertide seas tekitab see samm teravat vastukaja, kirjutas Associated Press. Nende sõnul rikutakse seadust sellega, et sularaha jagamine seoti petitsiooni allkirjastamise ja valijaks registreerumisega.

Valimisõiguse ekspert Rick Hasen kirjutas oma ajaveebis, et tema arvates on Muski pakkumine selgelt ebaseaduslik.

Nimelt keelab föderaalseadus maksta inimestele valijaks registreerumise või hääletamise eest. Selle eest ähvardab kuni 10 000 dollari suurune trahv või viieaastane vanglakaristus.

California ülikooli õigusteaduskonna politoloogiaprofessor Rick Hasen ütles, et kui Musk maksaks inimestele petitsiooni allkirjastamise eest, poleks see ebaseaduslik. „Probleem on selles, et ainsad inimesed, kes saavad loosimises osaleda, peavad olema valijaks registreerunud. Ja see muudab selle ebaseaduslikuks.“

Northwesterni ülikooli Pritzkeri juurakooli valimisõiguse professor Michael Kang ütles, et kingitused, mida jagatakse veidi enne valimispäeva, on selgelt mõeldud valijaks registreerimise ergutamiseks. „See ei ole päris sama, nagu oleks kellelegi hääle eest maksta, kuid sellele piisavalt lähedal. Nii et tuleb mõelda selle seaduslikkusele,“ lisas ta.

Kaalukeeleosariikideks peetakse Pennsylvaniat, Georgiat, Nevadat, Arizonat, Michigani, Wisconsinit ja Põhja-Carolinat.