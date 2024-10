Kümned tuhanded euroopameelsed grusiinid kogunesid otsustavate valimiste eel tänavatele

Sel nädalal toimuvat parlamendivalimist peetakse oluliseks proovikiviks riigi demokraatiale ja Euroopa Liidu (EL) liikmeks saamise võimalustele. Opositsioon on hoiatanud, et Venemaaga sõbralikes suhetes võimupartei Gruusia Unistuse võit võib püsivalt nurjata riigi võimalused saada EL-i liikmeks. Sama seisukohta jagatakse ka paljudes Euroopa pealinnades, kirjutab Raadio Vaba Euroopa.

Opositsiooni toetab ka läänemeelne president Salome Zurabišvili, kes ütles pühapäeval toimunud pressikonverentsil, et meeleavaldused aitavad „demonstreerida rahva tahet vabaduse, iseseisvuse ja Euroopa tuleviku poole.“ Zurabišvili rõhutas, et EL-i tuleviku poolt kogunes meelsust näitama eri vanuses inimesi.

20-aastane ülikooli tudeng Kote Tsintsandze ütles France 24-le, et need valimised näitavad, kas „õnnestub vabaneda Gruusia Unistuse diktatuurist“. Ta lisas: „Siin on näha, et inimesed on ühtsed oma kindlameelsuses olla seal, kuhu me kuulume – Euroopas.“