Pooleminutilises videos näidatakse Aasia välimusega inimesi varustust kätte saamas ning kuuleb korea aktsendiga venekeelseid lausekatkeid, kommenteerib AFP. Ukraina väitel on klipp filmitud Venemaal Sergijevi väljaõppekeskuses. Keskuse sõnul on video autoriks Venemaa sõjaväelane, kuid rohkem andmeid ei saa avaldada, kuna see seaks allika ohtu. „See on esimene videotõend, mis näitab, et Põhja-Korea osaleb sõjas Venemaa poolel,“ ütles keskuse juht Ihor Solovei.