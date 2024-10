Leht: nelja lääneriigi kohtumisel jäädi Ukraina osas eri meelt. Biden pole enam NATO-kutsele vastu

„Kui USA valimised võidab Kamala Harris, siis on üsnagi võimalik, et Biden hakkab üleminekuperioodi ajal selles suunas liikuma,“ kommenteeris üks Euroopa allikas lehele. „Ent kui võidab Trump, siis kaotab argument oma jõu ja Bideni vähimadki algatused võivad olukorda hoopis halvendada.“ Samal ajal märgitakse artiklis, et NATO-ga liitumiseks on vaja kõigi liitlaste heakskiitu, sealhulgas laienemisse vastumeelselt suhtuvate Ungari ja Türgi oma. Samuti on Ukraina liitumise suhtes eitaval seisukohal Slovakkia praegune valitsus.

Biden ütles reedel, et usub lääneriikide toetuse jätkumisse, kuni Ukraina on saavutanud õiglase ja kestva rahu. Scholz lisas, et Vene president Vladimir Putin on teinud valearvestuse ja ei suuda sõda võita. Samal ajal hoiatas ta, et NATO ei tohi lasta end konflikti segada, et sõjast ei areneks laiemat katastroofi.