Homsest uueneb Tallinna ühistranspordi liinivõrk. Pirita elanikud: tööle jõudmiseks peavad inimesed läbima „ekskursiooni“ Lasnamäel

Pahameel on süttinud aga bussiliin 49 osas, mis ei sõida esmaspäevast Kloostrimetsa tee ega Iru kaudu Lasnamäele vaid kesklinna poole ja sealt otse Suur-Sõjamäele. Pirita elanikud on teinud rahvaalgatuse, milles toovad välja, et uus liin number 48 ei asenda 49 liini vähendatud osa. Samas nenditi, et lisaring võib sobida koolilastele ja teistele, kellel on vaja minna tervisemajja.