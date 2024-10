Lekkisid dokumendid Iisraeli väidetava ründeplaani kohta, Netanyahu süüdistab Iraani ka enda tapmiskatses

USA meedia teatel tegelevad sealsed ametnikud lekke allika väljaselgitamisega, mis viitab, et dokumendid on ehtsad. Sama tunnistasid anonüümsed allikad New York Timesile. Leke levis esialgu peamiselt Iraani toetavates kanalites ning avalikustamine võib olla Iraani katse rünnakut pidurdada, leiab portaal Axios. Materjalides viidatakse muu hulgas USA luuresateliitide piltidele, mida dokumentides endas ei avaldata.