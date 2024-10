Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu: kapo vajab tõhusamat järelevalvet, ametnikud ei rääkinud kohtuasjas tõtt

Pruunsilla juhtum keskendub Tartu üliõpilaskorporatsiooni Sakala maja ostmise protsessile ning kohtus tunnistasid kaitsepolitsei töötajad, et külastasid Sakalat eraelulistel põhjustel, kuid eksperdid kahtlevad nende väidete usutavuses.

Oidsalu sõnul pole kaitsepolitsei selgitused piisavad. Vandeadvokaat Paul Keres viitas, et ametnikud võisid varjata menetlusega seotud teavet. Samuti märkis Keres ERR-ile, et ametnike selgitused vastuolulised, kuna nad väitsid, et külastasid Sakalat eraelulistel põhjustel, kuid kasutasid selleks jälitusteavet ja üks ametnik ei küsinud juhtkonnalt luba, nagu varem väideti.

Keres ja Oidsalu rõhutavad vajadust tõhustatud järelevalve järele. Keres märkis, et kaitsepolitseil on ebaproportsionaalne suveräänsus ning riigiprokuratuur pole järelevalvet piisavalt teostanud. Riigikogu kapo-komisjon plaanib teemat lähiajal arutada, kirjutas ERR.

Õlu meelitas peole

Delfi kirjutas kolmapäeval, kuidas üks ametnikest Tanel Saage selgitas, et kuni nädal enne külalisõhtut sai ta Facebookis reklaame, mis Sakala külalisõhtule kutsusid. „Üritus leidis mind, mitte mina ei leidnud üritust,“ rõhutas ta. Kutses lubati tasuta õlut ja näkse. Kuna ürituse kirjelduses oli märgitud ka, et kui muu ei huvita, siis võib niisama silmaringi avardama tulla, otsustas ta minna.

Tal oli samal ajal aga käsil ka Parvel Pruunsillaga seotud uurimine. Saage küsis kapo Lõuna osakonna juhilt Jaanus Kannilt, kas ta võib külalisõhtule minna. Saage selgitas, et eesmärk oli minna õlut jooma ja intellektuaalseid vestluseid pidama. „Et oleks tore õhtu. Kultuuriõhtuvääriline tegelikult – paned ülikonna selga, lähed ja naudid,“ täpsustas ta.

See, et tema kaaslaseks tuli teine kaitsepolitseinik, keda avalikkus tunneb Anton Meremäena, ei olnud Saage esimene, vaid alles kolmas valik, sest naaber oli juba algul ära öelnud ning teinegi sõber ei tahtnud tulla. „Ütlesin, et lähme tasuta õlut jooma. Õlu oli see, millega ma ta ära rääkisin,“ meenutas Saage.