Kanada peaminister: parempoolseid arvamusliidreid Jordan Petersoni ja Tucker Carlsonit rahastab Vene riik

Vande all toimunud kuulamine puudutas Kanadas 2022. aasta alguses toimunud koroonaproteste, mille käigus nn „Vabaduse konvoi“ korraldas maanteedel blokaade. Trudeau märkis, et kampaaniat õhutati tagant Venemaalt ning samasuguseid sõnumeid levitatakse sotsiaalmeedias praeguseni.

„Oleme näinud, et vaktsiinivastaseid sõnumeid võimendas pandeemia ajal Vene propaganda, eriti parempoolses meedias,“ ütles Trudeau. „See ei tähenda, et osad inimesed ei oleks olnud legitiimselt vaktsiinivastased, aga seda võimendas tohutul määral Vene propaganda. Ja kui Venemaa tungis Ukrainasse, nägime, et paljudest neist kanalitest said Putini-meelsed propagandakanalid.“