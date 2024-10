Esimesed Albaaniasse saadetud sisserändajad saadeti tagasi Itaaliasse

Kolmapäeva hommikul saabus Itaalia vastuolulise migrandileppe raames Albaaniasse esimesed 16 inimest. Sinna saabunud migrantide hulgas oli neli inimest, kes lükati keskuse töötajate poolt tagasi - kaks neist olid pärast tervisekontrolli haavatavad ja kaks alaealised.

Itaalia on lubanud Albaaniasse saata ainult „mittehaavataid mehi“, kes on pärit turvaliseks liigitatud riikidest. Rooma kohus leidis aga, et esimeste Albaanias majutatavate migrantide päritoluriigid, Bangladesh ja Egiptus, pole piisavalt turvalised.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni kritiseeris kohtunikke ja ütles, et selliste riikide nagu Bangladesh ja Egiptus ebaturvaliseks pidamine tähendab, et peaaegu kõik migrandid keelatakse Albaania programmis osalemisest, muutes selle teostamatuks. Siseminister Matteo Piantedosi ütles, et valitsus kaebab otsuse edasi.

Meloni ütles, et kutsub esmaspäeval kokku valitsuskabineti koosoleku, et seda küsimust arutada. „Kohtume, et kinnitada mõned normid, mis võimaldavad meil sellest takistusest üle saada,“ sõnas ta.

Kuigi Bangladeshis ja Egiptuses ei ole sõda ega suuri pagulaskriise, ütlesid Rooma kohtunikud, et nende otsus põhines hiljutistel rahvusvahelistel otsustel, mille kohaselt on diskrimineerimine või tagakiusamine isegi riigi ühes osas piisav alus sellise otsuse tegemiseks.