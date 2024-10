Venemaa peatas ajutiselt viljade impordi Kasahstanist pärast BRICS-iga ühinemisest keeldumist

Kasahstani otsus oli löök Venemaa presidendile Vladimir Putinile, kes üritab kuvada BRICS-i „globaalse enamuse“ liiduna. See on osa Moskva püüdlustest näidata, et Lääne jõupingutused Venemaa isoleerimiseks seoses Ukraina sõjaga on ebaõnnestunud.