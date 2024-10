Varga tabamine kui kogukondlik integratsiooniprojekt. Kalamajast kaduma läinud kastiratas jõudis koju tagasi

Rattaid omal jõul otsima asunud Kristi on pannud kokku ajatelje, millised võisid varga päevad välja näha. 8. oktoobrit alustas varas kastiratta ärandamisega, seejärel olevat ta liikunud Kalaranna poole ja hiljem naasnud Telliskivisse, et toime panna järgmine rattavargus. Kristile teadaolevalt ei tegutsenud varas üksi, vaid päeva teises pooles kohtus ta Ristiku tänaval oma kaaslastega ning seejärel vuhises kastirattaga edasi Solarise poole. Politsei seda Delfile kinnitada ei saanud.

Samal päeval peale kastiratta ärandamist otsustas varas Kristi sõnul ratast putitada, enne kui sellega linna peale läks. Ta käis läbi rattapoest ja oli sealse müüjaga üsna jutukas, tutvustas end nimepidi ning rääkis ka oma liikumisplaanidest. Sealt selguski, et tegu on keskmist kasvu ja lühikeste juustega venekeelse meesterahvaga, kes on umbes 65-aastane. Seljas olevat tal olnud tumedad dressid, peas nokamüts ning eritunnustena toodi esile, et mees kõnnib omapäraselt ja käib igal hommikul kell 7 Noblessneris pudeliringil.