Kuubat tabas üleriigiline elektrikatkestus

Saar on kannatanud pikaajaliste elektrikatkestuste all juba mitu kuud, mis sundis peaministrit neljapäeval välja kuulutama „energiahädaolukorra“, vahendas BBC.

„Ei puhka enne, kui vool on taastunud,“ kirjutas president Miguel Díaz-Canel sotsiaalmeediaplatvormil X.

Elektrivoolu taastamise protsess on alles algusjärgus, tsiteeris uudisteagentuur AFP energiaministeeriumi elektrivarustuse juhti Lazara Guerrat. Ta lisas, et on olemas „teatav elektritootmise tase“, mida kasutatakse elektrijaamade käivitamiseks mitmes riigi piirkonnas.