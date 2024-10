FOTO | Valgamaal leiti teelt välja sõitnud mahapõlenud autost 34-aastase mehe säilmeid

Häirekeskus sai täna kell 9.04 teate, et Valgamaal Otepää vallas Reinu bussipeatuse juures on teelt välja sõitnud sõiduauto, mis on põlenud, autost leiti ka inimese säilmeid. Politseile teadaolevalt võis tegu olla 34-aastase mehega.