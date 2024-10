Põhja-Korea väitis, et avastas oma territooriumilt alla kukkunud Lõuna-Korea drooni

„Arvestades drooni kuju, oletatavat lennuaega, drooni kere allosas kinnitatud lendlehtede laialilaotamise kasti jne, on üsna tõenäoline, et see on droon, mis paiskas lendlehed Pyongyangi omavalitsuse keskuse kohal laiali. Kuid järeldust ei ole veel tehtud,“ teatas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA.