Hamas nimetab Sinwari surma järel tõenäoliselt uue juhi väljastpoolt Gazat

Kui Sinwar Haniyeh’ välja vahetas, ühendas ta Gaza sõjalise ja poliitilise juhtkonna. Palestiina asjade ekspert Ashraf Abouelhoul ütles, et eeldatavasti jagatakse Sinwari ülesanded taas kaheks - üks juhib sõjalist tiiba ja teine tegeleb poliitiliste küsimustega.

Pärast Sinwari surma võttis Hamasi juhtimise Gaza sektoris ajutiselt üle Sinwari asetäitja Khalil al-Hayya, kes on esindanud rühmitust läbirääkimistel relvarahu ja pantvangide vahetamise kokkuleppe sõlmimiseks. Teda peetakse potentsiaalseks järgmiseks rühmituse juhiks.

Hamasi allikas ütles, et Hayyal ei tekiks eeldatavasti probleeme oma rolli täitmisel Gaza juhina. Allikas märkis, et ta on säilitanud head suhted sõjalise tiivaga ning oli lähedane nii Sinwarile kui ka Haniyeh’le.