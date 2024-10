USA kehtestas sanktsioonid Venemaa droonidega seotud Hiina ettevõtetele

Varasemalt ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kõnes EL-i nõukogule, et Ukrainal on luureteave, mille kohaselt „Hiina aitab endiselt aktiivselt Venemaal seda sõda venitada“.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ütles, et droone on „kasutatud kriitilise infrastruktuuri hävitamiseks ja need on toonud kaasa massiliselt inimohvreid“.