FOTOD | Mereväe reservväelased kogunesid, et harjutada ohutu meresõidu tagamist

„Selle õppekogunemise peamine rõhk oli planeerida võimalikku koostööd tsiviillaevadega, et tõhustada laevanduses riskijuhtimist, tõstes nende mereolukorrateadlikkust ning teavitada neid enesekaitse võimalustest suure riskiga piirkondades,“ ütles mereväe laevaliikluskontrollgrupi ülem vanemleitnant Gunnar Kotkas.

Laevaliikluskontrollgrupp formeeriti esmaspäeval, 14. oktoobril, pärast mida püstitati staap ning alustati kaubandusliku meresõidu turvalisusele suunatud operatsioonidega. Need koosnevad erinevatest ülesannetest, mis ulatuvad kaubalaevanduse seiramisest, ohuhoiatuste andmisest, teekonna valiku nõustamisest kuni keerukate eskort- ja grupitransiitide organiseerimiseni.

„Tänavune õppekogunemine on olnud eriti intensiivne. Vastutegevusüksus on meid kõvasti proovile pannud, meie tegevust jälginud, tagasisidet andnud ja väljakutseid esitanud. Usun, et oleme hästi hakkama saanud ja kõvasti edasi arenenud,“ ütles mereväe reservväelane leitnant Holger Haljand.