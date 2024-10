Poola peaminister: Zelenskõi võiduplaan sõltub USA presidendivalimiste tulemusest

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esitles oma võiduplaani EL-i juhtidele. Plaan koosneb viiest põhipunktist, millest üks on ka kutse Ukrainale NATO sõjalise alliansiga liitumiseks.

Tuski sõnul puudub EL-i juhtide seas plaani osas üksmeel. Ta lisas, et selle realistlikust on raske hinnata, sest „palju sõltub USA presidendivalimiste tulemusest“.

Samas rõhutas ta, et Poola toetus Ukraina NATO liikmelisusele ei ole muutunud. „Oleme selles küsimuses Ukrainaga solidaarsed,“ ütles ta.

Ukraina lääneliitlased on suures osas toetanud mõtet, et Ukraina võiks millalgi NATO-ga ühineda, kuid puudub kokkuleppe konkreetse ajakava kohta.

USA suursaadik NATO-s Julianne Smith ütles kolmapäeval, et Ukrainat ei ole kohe plaanis alliansiga liituma kutsuda. Ta kordas, et Ukraina on „pöördumatul teel liikmelisuse poole“, kuid NATO „ei ole veel sellises etapis, kus arutatakse lühiajalise kutse esitamist“.